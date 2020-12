Gargano fruit carving: primo posto per l'artista dell'intaglio Tommy Elia

CEGLIE MESSAPICA - Una speciale edizione tutta social per il Gargano Fruit Carving, il concorso che mette insieme gli artisti dell'intaglio della frutta che, per questo quarto anno, causa la situazione legata al Covid-19, ha dovuto rimodulare la propria tradizionale organizzazione, sbarcando sulla pagina facebook con un contest dove i like da un lato e la giuria tecnica dall'altra, hanno decretato i vincitori. Primo posto per il giovane artista di Ceglie Messapica, Tommy Elia con l'opera "Infinito" ( condiviso con il collega Mirko Pati).

La giuria è stata colpita, in particolare, dalla pulizia, precisione, difficoltà e dai dettagli ma soprattutto dallo studio nella creazione dell'opera attrubuendole il punteggio di 92,5. I concorrenti hanno inviato le foto dell'opera realizzata che, on line, è stata votata per quattro giorni ( dal 20 al 24 dicembre) sia sulla piattaforma social che dalla giuria preposta. L’arte dell’intaglio si basa su delle tecniche particolari che permettono di trasformare frutta e verdure in meravigliosi fiori, foglie e soggetti vari con l’utilizzo di un solo coltello o stiletto Thai. E' un'arte nata in Thailandia nel 1300 circa, oggi conosciuta in tutto il mondo ed utilizzata da tanti esperti del settore per decorare pietanze, cocktails e imbandire buffet e tavoli per eventi particolari.