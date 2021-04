Strage di gatti avvelenati nel centro storico, rabbia tra i residenti

CEGLIE MESSAPICA - Tre gatti sono stati trovati senza vita e mancherebbero all'appello altri tre felini che si teme possano aver fatto la stessa fine: avvelenati con un potente topicida nascosto all'interno della ciotola, nascosto tra i croccantini. E' la triste scoperta fatta da alcuni abitanti di piazza Vecchia a Ceglie Messapica nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 aprile. Stessi abitanti e volontari che da mesi, ormai, si prendono cura di una colonia felina composta da una decina di gatti che vivono nella zona, preferibilmente sui tetti ma molto docili, tanto da farsi accarezzare liberamente.

Al momento solo tre corpicini sono stati trovati ma altri tre, forse quattro gatti non si vedono da domenica ed il sospetto è che siano deceduti a causa del veleno. C'è rabbia tra i residenti che parlano di un "gesto vigliacco per il quale vergognarsi" e annunciano che sporgeranno denuncia nelle prossime ore e sono pronti ad una raccolta firme. "Ancora una volta sono gli animali a pagare per l'insensibilità umana - dicono - siamo indignati e preoccupati perchè nel gruppo ci sono delle gatte incinta. Non facevano del male a nessuno e interesseremo gli organi preposti per risalire a chi ha compiuto questo orribile gesto".

Questo è l'ultimo caso, in ordine cronologico, di avvelenamento di gatti nella città messapica. Gli utlimi risalgono a novembre e dicembre 2020: stesso modus operandi, pillole velenose all'interno del cibo in una zona non molto lontana da piazza Vecchia, in via Orto Nannavecchia, a pochi passi da piazza Plebiscito, sempre centro storico.