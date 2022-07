Una Valle piena di storia: ecco grotta "Angelo di Maglie"

CEGLIE MESSAPICA - Un pezzo di storia che sovrasta la padule Campo Orlando,una lunga vallata circondata da colline, più precisamente in contrada Angelo di Maglie a Ceglie Messapica. A circa sei chilometri dal centro abitato è presente una grotta antropica artificiale, già precedentemente rilevata negli anni '90 da Vito Amico, presidente dell'associazione "Spelecoem". La parte rilevata era la zona palmento, probabilmente la zona più antica di tutto il complesso, la restante parte è stata completata negli ultimi mesi. Una cavità, probabilmente naturale, scavata successivamente e adattata alle attività di tipo rurale. Un bell’ esempio di uso agropastorale.

La grotta "Angelo di Maglie", è una casa grotta, tipica, un insediamento rupestre, unica nel suo genere. "Anche questa cavità - spiega Vito Amico - necessita di studi cronistorici". Si tratta di vari ambienti, separati da interstrati veticali e orizzontali. Il primo ambiente con un ingresso a caverna, mostra segni di pavimentazione con basolati, una cisterna interna e un palmento. La cavità adiacente, forse artificiale, risulta adattata e separata da altri ambienti che, considerato gli accessori presenti, quali un camino e una mangiatoia, potrebbero far pensare ad un reale utilizzo quotidiano di vita domestica.

La parete esterna si presenta come un tamponamento finalizzato, probabilmente, ad isolare l’ambiente interno da agenti termici e precipitazioni piovose. Porta finestre, finestrini garantivano l’accesso e luminosità rivolta a sud, per una buona luminosità soprattutto d’inverno. A sinistra sono ben visibili le mura che separano la roccia nuda affiorante, successivamente intonacata e imbiancata a calce. La stanza è ?areata da una finestra usata come soggiorno living, con due nicchie per deporre oggetti e conserve. Subito all’ingresso un ambiente usato come stalla perchè è presente una mangiatoia con tre ripostigli. In tutta la cavità è ben visibile la volta lavorata nella roccia tenera del sito. La superfice risulta superiore ai cento metri quadri.

Altri ambienti intorno fanno pensare a delle alcove stanzette con un disimpegno-pranzo ed un’altra piccola alcova. All'esterno è ben visibile forno a legna tipico.In cima alla collinetta una struttura probabilmente ottocentesca, la lamia con volta a botte sovrasta la vallata della tipica “Valle d’Itria”.