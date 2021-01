Riapre il Mac900, inaugurato il centro per l’infanzia "Il Grillo Parlante”

CEGLIE MESSAPICA - L’amministrazione comunale di Ceglie Messpica restituisce il Mac900 a servizio della cittadinanza, in particolare ai bambini con l'inaugurazione questa mattina, venerdì 22 gennaio, del centro per l'infanzia "Il Grillo Parlante". Sarà la società cooperativa sociale "L'Ala" di Villa Castelli a gestire l'ex macello (ristrutturato grazie al bando regionale "Bollenti Spiriti") la stessa che ha presentato il centro di ascolto, informazione e servizi, nell'ambito del progetto Eco 2020 per il contrasto alla povertà educativa minorile promosso dall'impresa sociale "Con i Bambini". Il servizio sarà integrato dalle attività multidisciplinari delle parrocchie e delle associazioni "Casarmonica" e "Testa in Giù", a tutela e cura della prima infanzia.