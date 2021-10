Ambiente, xylella e futuro: se ne discute in un incontro pubblico

CEGLIE MESSAPICA - Si terrà domani, sabato 2 ottobre, alle 17:30, presso il frantoio "Agrimenga" (via don Pietro Lama, 43) l'incontro organizzato dal movimento politico "Radici d'impegno" di Ceglie Messapica, dal titolo "Non è solo una questione di Xylella". Interverranno Franco Nigro, docente universitario e Osea Putignano, perito agrario.

"L’idea di discutere ancora una volta di questo tema mi è nata il 15 agosto 2021 - spiega Isabella Vitale, consigliera comunale del movimento - quando leggendo un articolo dedicato al Salento, mi sono chiesta perché la collettività arranca, perché non partecipa. Poi leggendo l’articolo ho pensato: se la collettività pugliese non partecipa su una questione definirei colossale e strategica come quella che ha colpito gli ulivi è evidente che al mondo la nostra casa interessa poco. Parlare di xylella e della cura dell’ambiente è un modo per riportare l’attenzione su di noi. Sulla necessità di programmare il futuro, di non sciupare altro tempo e risorse. Lo dobbiamo al mondo e a noi stessi."