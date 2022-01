"Grazie per le attenzioni, la cura e i sorrisi che avete donato a mia nonna"

CEGLIE MESSAPICA - Riceviamo e pubblichiamo la lettera della nipote di una 89enne di Ceglie Messapica, dimessa oggi (lunedì 31 gennaio 2022) dal reparto di Ematologia del Perrino di Brindisi dove è stata ricoverata il 21 gennaio. Parole di gratitudine e ringraziamenti a tutto il personale medico e paramedico.

Sento il dovere, sia da parte di mia nonna che dei miei familiari, di esprimere gratitudine a tutto il reparto di Ematologia del Perrino di Brindisi. Un grazie immenso al primario, medici, oss e infermieri e il resto del personale per la competenza, professionalità e il profondo senso di umanità dimostrato. Non dimenticheremo mai le attenzioni, le cure, l’amore che il reparto ha dedicato a mia nonna. Lì dove il sorriso c’è sempre e questo non è poco nei momenti di sofferenza. Non smetterò mai di ringraziarvi nonostante questo periodo per lei non facile. Quando ci chiamava era felice, spensierata, per tutto l’amore ricevuto. Nonna oggi ritorna a casa ma non vi dimenticherà mai. Grazie di cuore, con l'augurio che possiate proseguire con altrettanto successo e soddisfazione il vostro lavoro.