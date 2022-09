Finanziamento "Strada x Strada", partono 12 cantieri in città

CEGLIE MESSAPICA - Sono in corso, in questi giorni, a Ceglie Messapica le attività di cantierizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale. L’intervento è finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del programma regionale straordinario “Strada x Strada” per oltre 500mila euro.

A partire da lunedì 26 settembre le strade che saranno interessate da completo rifacimento del manto sono le seguenti: Via Don Rocco Gallone-Circonvallazione Nord (da Via S. Vito fino a rotatoria per Via Martina); Sp16(da Via Foggia Vetere a Sp25); Sp22(da bivio con Sp16); Sp25(da Via S. Aurelia a Sp22); Via San Vito, tratto urbano sino al passaggio a livello; Via S. Aurelia (tratto Sp25 da Via S. Vito a Via dell'Artigianato); Via Francavilla (tratto Sp26 dalla rotatoria al semaforo); Via Caduti di Piazza La Loggia; Via Colucci (strada adiacente all'ospedale); parcheggio di Piazza della Repubblica (nei pressi dell'ospedale); Viale Aldo Moro e Via Villa Castelli.