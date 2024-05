Ceglie Messapica, miglioramento servizi Pta: sindaco e consigliere incontrano dg Asl

CEGLIE MESSAPICA - Il sindaco Angelo Palmisano ed il consigliere comunale, con delega alla sanità, Cataldo Rodio, hanno incontrato il direttore generale della Asl Br - 1 Maurizio De Nuccio ed il direttore del distretto S.S. n. 3 Gabriele Argentieri per una verifica riguardante i servizi esistenti e da migliorare presso il Pta di Ceglie Messapica.

Uno dei servizi maggiormente segnalati dal consigliere Rodio è stato quello relativo all'emergenza - urgenza del 118 "Automedica" che prevede la presenza del medico a bordo dell'ambulanza. Tra le altre tematiche, l'aumento dei posti letto per l'Ospedale di Comunità, con l'obiettivo di raggiungere 20 posti letto rispetto agli attuali 12, l'avanzamento dei lavori per il Centro Risvegli, che saranno seguiti costantemente, il servizio di Radiologia, con i lavori finalizzati all'installazione di un nuovo apparecchio per la Tac, il servizio Bar e la relativa procedura in corso finalizzata alla riapertura, l'acquisto di una nuova lampada scialitica per la Sala Operatoria, concretizzato nei giorni scorsi.

L'incontro era finalizzato all'avvio, nel più breve tempo possibile, dei servizi per la quotidiana tutela sanitaria dei cittadini, anche in riferimento all'arrivo della stagione estiva e al conseguente aumento della popolazione. A margine dell'incontro il sindaco Palmisano ed il consigliere Rodio hanno ringraziato i direttori Maurizio De Nuccio e Gabriele Argentieri per la disponibilità nell'affrontare le tematiche e cercare soluzioni in tempi brevi.