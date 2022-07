Movida e tavolini, prove di dialogo tra comitato e amministrazione

CEGLIE MESSAPICA - "Apprezziamo la disponibilità e la sensibilità del sindaco alle argomentazioni poste in essere dal comitato, attendiamo la fine di settembre per fare un bilancio finale della stagione estiva." Sembra aver colpito nel segno l'azione del comitato dei cittadini del centro che nella giornata di ieri (martedì 19 luglio 2022) è stato ricevuto dal sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano. A portare sul tavolo istituzionale alcuni problemi relativi alla movida estiva nonchè all'occupazione di marciapiedi e al rumore di auto e moto, è stato Onofrio Tanzarella in qualità di delegato.

"In questo primo incontro - spiega Tanzarella - è stato consegnato al primo cittadino, un documento nel quale sono state elencate delle criticità e delle problematicità emerse da incontri con gli iscritti e con i cittadini. Il comitato prende atto del lavoro svolto dalla pubblica amministrazione, poiché sono state elencate tutte le attività svolte dalle forze dell'ordine atte a far rispettare la legge e il regolamento di polizia locale, così come fortemente raccomandate a livello provinciale."

L'intento del comitato, infatti, è quello di recuperare quella convivenza civile che è venuta meno nelle ore notturne nella piazza, nel centro storico, in alcuni quartieri, in particolare quel diritto al riposo che la mala-movida ha distrutto.