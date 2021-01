Nasce il centro per l'infanzia "Il Grillo parlante" al Mac900

Il progetto nasce come supporto alla povertà educativa minorile. Diretta streaming sulla pagina facebook “L'Ala Società Cooperativa Sociale”

CEGLIE MESSAPICA - Verrà inaugurato domani, venerdì 22 gennaio 2021, presso il Mac900 di Ceglie Messapica, il centro per l'infanzia "Il Grillo parlante" gestito dalla società cooperativa sociale L'Ala, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Ceglie Messapica. Il centro, con servizi di ascolto, informazione e servizi, nasce nell'ambito del progetto Eco 2020 per il contrasto alla povertà educativa minorile promosso dall'impresa sociale con i bambini.

La conferenza stampa di presentazione si terrà alle ore 12 alla presenza del presidente della società cooperativa sociale L'Ala Leonardo Sarcinella, del sindaco Angelo Palmisano, e della dirigente dei servizi sociali del Comune, Chiara Faita. Prenderanno parte, inoltre, le ssociazioni di promozione culturale del territorio, Casarmonica e Testa in Giù che presenteranno rispettivamente il laboratorio ludico-ricreativo e il progetto teatrale che saranno realizzati all'interno del centro. A causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 l’evento non potrà essere aperto alla cittadinanza ma sarà possibile seguirlo attraverso la diretta alla pagina facebook “L'Ala Società Cooperativa Sociale”.