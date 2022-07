Nasce il comitato cittadino spontaneo: "Chiediamo il rispetto delle regole"

CEGLIE MESSAPICA - Un laboratorio di proposte, un luogo di confronto con le autorità per ascoltare le esigenze dei cittadini e superare le criticità. Con queste finalità si è costituito, ufficialmente, il comitato cittadino spontaneo a Ceglie Messapica che raggruppa un gruppo di residenti soprattutto nel centro e nella zona storica della città. A presentarlo i referenti Onofrio Tanzarella e Michele Ciracì: "Quello che chiediamo, prima di tutto, è il il rispetto delle regole e della convivenza civile perchè a noi sta a cuore la nostra città, il nostro centro storico e vogliamo tutelarlo da degrado, movida selvaggia e da coloro che non vogliono rispettare le regole."

Un organo, quindi, che rappresenti diritti, istanze, problemi, bisogni e proposte alle istitutizioni, "perchè non siamo contro qualcuno ma vogliamo porci in supporto all'amministrazione. Non vogliamo ostacolare le attività commerciali o lo sviluppo del territorio ma difendere, anche, il nostro diritto alla residenzialità. Le problematiche che vivono soprattutto il centro e la zona storica di Ceglie sono ben note a tutti. Non spetta a noi entrare nei meccanismi amministrativi ma se ci sono delle regole, dei regolamenti questi devono essere rispettati."

Il comitato sarà attivo, a breve, anche sui social per chi vorrà aderire e si farà promotore a livello provinciale della nascita di un organismo che coinvolga tutti i comitati cittadini per affrontare sui tavoli istituzionali i temi della sicurezza, viabilità, decoro urbano, inquinamento acustico e occupazioni di suolo pubblico sulle quali, in particolare, è puntata l'attenzione da parte della consigliera comunale di "Radici d'Impegno", Isabella Vitale, che ha presentato richiesta di accesso agli atti sulle domande presentate dai titolari di ristoranti, pizzerie e caffetterie di Ceglie Messapica, eventualmente valutate e autorizzate dagli uffici comunali.