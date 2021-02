Nè mal di pancia e nè verifiche, maggioranza compatta

L'amministrazione è impegnata in progetti positivi mirati al bene comune, rigettando provocazioni per destabilizzarne l'azione

CEGLIE MESSAPICA - Non ci sono fibrillazioni o dissapori all'interno della maggioranza consiliare di Ceglie Messapica guidata dal sindaco Angelo Palmisano. E' quanto riporta una nota a firma di tutti i consiglieri comunale e la giunta che da quattro mesi amministra la città. Il gruppo si dice compatto e unito attorno alla figura del primo cittadini ed esclude riferimenti doversi o esterni per i prossimi cinque anni. "La nostra città ha la fortuna di poter contare sul supporto di un consigliere regionale come Luigi Caroli che, grazie all’esperienza di amministratore locale caratterizzata da lungimiranza e risultati concreti, potrà portare sicuramente benefici per il nostro territorio" - si legge nel comunicato - e dal consigliere Caroli, ne siamo certi, attendiamo tutto l’impegno di cui è capace per ottenere tutto quello che da troppi anni non è stato riconosciuto alla nostra città".

L’amministrazione si dice impegnata a "riprendere un percorso interrotto nell’ottobre 2019 e a ridare slancio e forza alla macchina amministrativa bloccata per un intero anno". Non solo la ripresa dell'attività ordinaria ma, anche, la presentazione di numerose iniziative che la vede impegnaa su più fronti: dall’avvio ad importanti processi di partecipazione civica alla partecipazioni a bandi, dall' ottenimento di finanziamenti alle bonifiche, interventi di ripristino del decoro, attività culturali, progetti per l’ampliamento della rete idrica (Aqp), ampliamento della pubblica illuminazione. Di particolare importante il rilancio dell’ufficio tecnico comunale con il ritorno alla guida dell’area urbanistica e pianificazione del territorio dell’ingegnere Pasquale Suma, "figura adeguata e competente che in poco tempo ha riallacciato i nodi di un rapporto costruttivo necessario tra tecnici e uffici comunali e che gode della massima fiducia dell’intera amministrazione e della maggioranza".