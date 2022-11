Bike sharing, il Comune cerca sponsor per il progetto "DòRòt"

CEGLIE MESSAPICA - Il Comune di Ceglie Messapica cerca sponsor per realizzare "DòRòt", ovvero il progetto di noleggio bici in forma gratuita per la mobilità sostenibile. E' on line sull'albo pretorio, infatti, un avviso pubblico rivolto ad imprenditori ed associazioni che vogliano acquistare e donare al Comune delle biciclette per sensibilizzare ed alimentare la cultura della mobilità sostenibile in modo diretto. In cambio un ritorno d'immagine, perchè "l' imprenditore, l'associazione o il soggetto privato potranno avere la possibilità di esporre il proprio logo o il logo dell’azienda o associazione di riferimento su ogni bici che avrà donato e potrà farlo in totale libertà purché ciò non comporti disturbi per la pedalata che dovrà essere obbligatoriamente confortevole e sicura."

"Sollecitare i sostenitori nella collaborazione per un progetto che ha finalità di interesse collettivo e di benessere ambientale può essere un modo positivo di realizzare un progetto vincente in ottica di un futuro prossimo in cui dovremmo fare tutti la nostra parte per tutelare il nostro Pianeta attraverso una cultura adeguata e di rispetto verso ciò che ci circonda - si legge nell'avviso -. I rapporti tra il 'promotore' e i 'sostenitori' saranno disciplinati da un 'accordo', stipulato in base alla normativa vigente."



Le biciclette (una o più city bike o mountainbike, elettriche o tradizionali) dovranno, preferibilmente, essere dotate di cambio per facilitare la pedalata anche nelle strade in pendenza che caratterizzano il territorio di Ceglie Messapica e, oltre a ciò, dovranno avere le seguenti componentistiche obbligatorie: un sistema di illuminazione anteriore e posteriore, la dimensione delle ruote dovrà essere di 26” o di 28”. Tutti coloro che sono interessati a manifestare interesse all’acquisto e alla donazione delle biciclette per tale progetto, dovranno far pervenire istanza indirizzata al Comune di Ceglie Messapica (VII Area – Via E. De Nicola, n. 2 – 72013 – Ceglie Messapica, a mezzo di raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata oppure mediante consegna a mano del plico entro le ore 12 del 15 dicembre 2022. Per i dettagli del bando è possibile consultare il sito istituzionale dell’ente.