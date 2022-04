Le opportunità del Pnrr, spunti per la città: se ne parla in un incontro pubblico

CEGLIE MESSAPICA - Si parlerà delle opportunità del Pnrr, insieme a Sandro Tafuro, docente del corso di teoria delle strutture alla facoltà di architettura dell'università Federico II di Napoli, sabato 9 aprile, dalle ore 17:30, presso la sala conferenza Imiel (zona industriale) nell'incontro organizzato dal movimento civico "Radici d'Impegno" che sarà moderato dalla consigliera comunale Isabella Vitale.

"Viste le criticità socio, economiche e ambientali del territorio - spiega la Vitale - diventa strategico e soprattutto determinate il ricorso agli strumenti del Pnrr che, per il Comune di Ceglie, rappresenta uno strumento di rivalutazione politica e soprattutto di programmazione. Come gruppo di "Radici d'Impegno", infatti, abbiamo individuato alcuni semplici temi sui quali sarebbe opportuno intervenire o si potrebbe provare ad intervenire, utilizzando appunto le opportunità che sono previste dal Pnrr: dagli spazi verdi abbandonati come il parco urbano in contrada Ulmo, all'eliminazione dei cavi elettrici sulle pareti delle abitazioni nel centro storico. La possibilità, ancora, di creare spazi di aggregazione urbana nel centro storico che non siano esclusivamente destinati al cibo o digitalizzare l’archivio storico".