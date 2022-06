Accampati in auto dall'alba, ore di fila e sistema bloccato: disagi per la scelta del medico di base

CEGLIE MESSAPICA - Alcuni hanno atteso in auto dalle 4 del mattino per poter accedere per primi allo sportello dove si è creata una fila di ore con circa un centinaio di utenti in attesa. Tutto questo per rinnovare l'iscrizione al medico di famiglia, già effettuata a marzo scorso ma essendo il medico in assegnazione provvisoria, la Asl di Brindisi ha ritenuto necessario che i pazienti si recassero, nuovamente, in ospedale per indicare lo stesso medico. E' accaduto questa mattina a Ceglie Messapica. Ad attendere il proprio turno nell'atrio dell'ospedale decine di persone, molti anziani. Alcuni hanno provato ad accedere con Spid ma il terminale risultava bloccato.

"Dicono che i sistemi sono saltati e che dovremmo ritornare - racconta una paziente - ma non capisco la logica di rifare l'iscrizione per indicare lo stesso medico. Saremmo dovuti rimanere in elenco. Al massimo poteva recarsi in ospedale solo chi voleva effettuare la cancellazione." Qualcuno racconta di avere provato a fare l'iscrizione online con Spid prima delle 10.30 ma per un errore è stato cancellato e recandosi in ospedale non ha, comunque, potuto accedere al servizio allo sportello perchè risultava l'accesso con Spid. "Sembra di essere tornati alla preistoria del servizio sanitario, a questo giro nemmeno l'invio della mail valeva", aggiunge un altro utente.

Dopo le 10:30 qualcuno si era già arreso: “È una situazione indecente, io torno a casa." La gente è, visibilmente, arrabbiata. Alla fine sono solo 60 i "fortunati" che vengono divisi in due sportelli, al piano terra e al primo piano. Gli ultimi utenti sono andati via alle 14:30. Domani si ricomincia.