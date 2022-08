Al Via del Mare con la maglia dell’Inter: “Urla e insulti a mio figlio di 9 anni”

CEGLIE MESSAPICA - "Quella maglietta mettitela nel c...". La richiesta di un supporter del Lecce ad un padre che tentava di nascondere la maglia dell'Inter indossata dal figlio di 9 anni impaurito da tanta violenza verbale solo perchè tifoso della squadra avversaria. Scena di "ordinaria follia" che si è consumata sabato 13 agosto allo stadio in Via del Mare a Lecce al termine della partita contro l'Inter. Ad essere coinvolti una famiglia di Ceglie Messapica, tifosi della Fc Inter, padre e i due figli maschi di 15 e 9 anni. Se da un lato dello stadio si prendevano di mira in maniera incivile dei bambini, in un altro settore una tifosa interista ha potuto assistere in tutta tranquillità alla partita accanto al suo papà leccese, tifando per la sua squadra, come si vede in un video pubblicato sul profilo Facebook dell’Inter Fc. Di seguito il racconto.

Conosco gli stadi e di solito acquisto biglietti in tribuna centrale perchè lì ci sono le famiglie, è una zona più tranquilla. Appena siamo entrati ho capito che non era così, purtroppo. Inizia la partita e si avvicina una persona chiedendomi di non fare esultare troppo i bambini perchè ha visto facce che non gli piacevano e se ne va. Nel secondo tempo, però, gli epiteti sono andati a peggiorare, in barba alla presenza di tanti bambini. Un vocabolario di parolacce, un continuo gridare parolacce di tutti i tipi. Uno di questi soggetti al pareggio del Lecce si mette a saltare accanto a mio figlio piccolo che non molto tempo fa ha subito un delicato intervento al braccio e, con gentilezza, gli chiedo di spostarsi perchè rischiava di fargli del male visto che ha ancora i ferri nel braccio. Al sorpasso dell'Inter all'ultimo minuto è iniziata la caccia all'interista. Questo uomo scende giù ed inizia a tirare schiaffi ad un tifoso interista, una famiglia con bambini costretta ad andarsene via prima. Così dico a mio figlio di togliersi la maglia che nel mentre cerco di nascondere nello zaino arriva sempre questo soggetto ed inizia ad invermi contro dicendo "Quella maglietta mettitela nel c...", poi si rivolge a mio figlio 15enne e tenta di aggredirlo buttandosi contro ma lo respingo con forza. Di tutto questo informerò via pec il prefetto di Lecce e la società, considerato che ho speso 420 euro per finire in mezzo a delinquenti e mi dispiace dirlo ma non portate i bambini allo stadio di Lecce.