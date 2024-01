Addio alle palazzine popolari, saranno sostituite da nuove abitazioni e box

CEGLIE MESSAPICA - Al via le operazioni di demolizione delle palazzine popolari di piazza della Repubblica e via Don Guanella a Ceglie Messapica. Le operazioni rientrano nel programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica", che si inserisce nel più ampio Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il Comune di Ceglie Messapica ha partecipato all'Avviso Pubblico della Regione Puglia, determina dirigenziale numero 454 del 10 novembre 2021, rivolto ai Comuni proprietari di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, risultando beneficiario di finanziamento, poi integrato con risorse rivenienti dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili e con fondi comunali.

Tale intervento porterà alla realizzazione di 18 unità abitative e dodici box auto integrati nel contesto urbanistico, limitrofo al centro ottocentesco, ad un migliore impatto paesaggistico, anche grazie alla riqualificazione degli spazi a verde pertinenziali e a un miglioramento degli aspetti di sicurezza sismica, energetica, di salubrità e vivibilità.