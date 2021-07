Passo carrabile, pagare è impossibile: la denuncia di un consigliere

CEGLIE MESSAPICA - Non sono pochi i cittadini di Ceglie Messapica che in questi giorni hanno ricevuto l'avviso di pagamento annuo del passo carrabile. L'azienda responsabile, la So.G.G.T Spa, attraverso il circuito bancario e Poste Italiane, ha inviato il modello pre-compilato per poter effettuare il pagamento. Ma molti cittadini non riesco a pagare il tributo attraverso entrambi i circuiti.

"Visto e considerato che i canoni annui dei passi carrabili finiscono nelle casse comunali, cosa deve fare quindi il cittadino per essere in regola? Perchè l'amministrazione non è riuscita a comunicare tempestivamente una soluzione?" E' quanto dichiara il consigliere comunale d'opposizione, Piero Piccoli, al quale tanti cittadini hanno mostrato le proprie lamentele. "E' bellissimo come semplici disguidi possano causare disservizi e problemi - continua il consigliere - e ci auguriamo che questo messaggio possa servire a trovare pronta risposta e soluzione, ma è triste dover continuare ad assistere a tali mancanze e ad evidenziare la stasi in cui verte il nostro Comune".