Caroli nomina il consigliere Pietro Santoro commissario di Fratelli d'Italia

CEGLIE MESSAPICA - E’ Pietro Santoro il nuovo commissario di Ceglie Messapica di Fratelli d’Italia. Lo ha nominato il commissario provinciale del partito, il consigliere regionale Luigi Caroli. Santoro, capogruppo del partito al Comune, sostituisce Nicola Ricci. A entrambi il ringraziamento di Caroli di buon lavoro per Santoro e per tutto l’importante lavoro svolto per Ricci, al quale vanno sicuramente ascritti i successi ottenuti da Fratelli d’Italia finora.