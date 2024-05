“Ceglie Borgo del Gusto”: potenziato Info Point Turistico con contributo regionale

CEGLIE MESSAPICA - Con la deliberazione della giunta comunale n. 111 del 24/05/2024, il Comune di Ceglie Messapica ha partecipato all'Avviso pubblico della Regione Puglia, finalizzato alla realizzazione di interventi in grado di potenziare il servizio di informazione e accoglienza turistica locale, Info-Point aderenti alla Rete regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 giugno 2024 e il 15 gennaio 2025, puntando al massimo contributo conseguibile. Per acquisire maggiore punteggio in fase di valutazione della progettualità, il Comune ha cofinanziato, con proprie risorse, la partecipazione all'avviso.

La progettualità candidata, denominata “Ceglie Borgo del Gusto”, contempla un'apertura ordinaria garantita da lunedì al mercoledì. Apertura prolungata con orario continuato dalle ore 9 alle ore 22 nei giorni di giovedì, venerdì, sabato, domenica, ponti e festivi, nel periodo che va tra il 15 giugno 2024 e il 15 gennaio 2025, assicurando almeno 60 giorni continuativi di attività nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 ottobre 2024 e almeno 30 giorni continuativi nel periodo compreso tra il 15 novembre 2024 e il 15 gennaio 2025.

La proposta, inoltre, intende puntare su un elemento fondamentale nella strategia di promozione turistica: la comunicazione. Il progetto prevede anche l'attivazione di specifici servizi di animazione territoriale da proporre gratuitamente a turisti e residenti come attività di promozione di prodotti agroalimentari. Eventi dedicati alla storia del territorio; mobilità lenta e sostenibile, escursioni ambientali, naturali e culturali; tour dedicati ai diversamente abili, laboratori di artigianato, performance teatrali e momenti dedicati alla lettura, con degustazione dei prodotti tipici.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui