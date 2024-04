Ceglie Messapica, presentata l'opera omnia poetica di Rita Santoro Mastantuono

CEGLIE MESSAPICA - Presentata ufficialmente alla città, presso il Museo Maac, l'Opera Omnia Poetica di Rita Santoro Mastantuono, educatrice e poetessa che ha dato lustro alla città di Ceglie Messapica. L'opera potrà essere consultata da tutti presso la Biblioteca Comunale e, prossimamente, sarà consegnata alle diverse biblioteche scolastiche cittadine come dono prezioso per le nuove generazioni.

“A nome mio personale e della Città di Ceglie Messapica esprimo le più vive felicitazioni per la realizzazione di questa “Opera Omnia” che raccoglie l’intera produzione poetica della nostra concittadina illustre Rita Santoro Mastantuono. Si tratta di un importante traguardo culturale per la nostra città. Si tratta, senza dubbio, di una tappa essenziale nel percorso di promozione e valorizzazione culturale portato avanti, in questi anni, dall’Amministrazione comunale che, con convinzione ha avviato questo interessante progetto che, sicuramente avrà riscontri molto positivi, con una sensibile ricaduta sull’immagine culturale del nostro territorio". Commenta il sindaco Angelo Palmisano.

"Rita Santoro Mastantuono, una delle voci liriche più alte ed importanti del panorama poetico e letterario italiano del secondo novecento e del primo ventennio degli anni duemila, meritava questo concreto riconoscimento da parte della sua e nostra Ceglie Messapica. È un omaggio doveroso alla nostra poetessa, ma anche un omaggio a tutti noi cegliesi. Ringrazio la signora Anna Maria Mastantuono per la disponibilità dimostrata ed il prof. Pietro Magno che ha magistralmente curato l’elaborazione”.

"Un importante traguardo culturale per la città e tappa essenziale nel percorso di promozione e valorizzazione culturale portato avanti in questi anni dall'Amministrazione Comunale con riscontri molto positivi ed una sensibile ricaduta sull'immagine culturale del territorio. La realizzazione dell'Opera era stata inserita anche nel Dup e finalmente oggi è realtà. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto" ha sottolineato, invece, l'assessore alla Cultura Antonello Laveneziana.

"Un'opera Omnia rappresenta un percorso di vita, un pezzo di vita di mia madre. L'opera tocca tanti temi, dalla famiglia a tematiche che hanno fatto la storia del secolo scorso, le guerre, la condizione della donna, il caporalato, piaghe sociali, fino alla fame nel mondo. Ringrazio l'Amministrazione comunale per aver dato seguito ad un percorso che spero possa continuare". Ha aggiunto l figlia della poetessa Anna Maria Mastantuono.

Presente anche il curatore dell'opera Omnia e direttore della collana Polimnia, Pietro Magno che ha spiegato le attività del suo lavoro finalizzate alla realizzazione dell'Opera e sottolineato la vastissima produzione della poetessa. "Era importante raccogliere in una sola edizione critica tutto il materiale di una poetessa importantissima. Questo lavoro servirà anche a dare la possibilità a studiosi e addetti ai lavori di avere a disposizione un volumico unico per analizzare varianti, produrre ulteriori analisi e approfondire la poetica di una poetessa a cui è giusto dare risalto".

A margine della serata, l'editore Angela Schena ha sottolineato l'importanza del progetto portato avanti, mentre la poetessa Mariella Ligorio ha declamato alcune poesie della poetessa.

