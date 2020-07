Amministrative 2020, prove di collaborazione tra Resta e Gasparro

CEGLIE MESSAPICA - Prove di dialogo e collaborazione tra Giusy Resta, portavoce del comitato civico “Ceglie in Rosa” e candidata a sindaco di Ceglie Messapica, e Carlo Gasparro, anche lui nella rosa dei candidati sindaci a capo di una coalizione civica. Un tentativo di collaborazione che potrebbe portare al ritiro di Gasparro per approdare nel gruppo della Resta. "A poche ore dall’annuncio della mia candidatura – dichiara Giusy Resta – sono già al lavoro affinchè il progetto della coalizione "rosa-verde" si apra alle collaborazioni programmatiche con tutti quei soggetti che possano offrire un ulteriore contributo di competenza ed idee per la nostra Ceglie".

Resta e Gasparro si incontreranno martedì prossimo: "Ho apprezzato la originalità e la freschezza dell’approccio programmatico - conclude la Resta - durante una videochiamata, infatti, abbiamo raggiunto l’intesa di confrontarci direttamente al fine di valutare possibili collaborazioni. per approfondire le tematiche di cui si è discusso, al fine di valutare possibili collaborazioni". Se questa collaborazione dovesse andare a buon fine, il quadro politico delle amministrative di settembre subirebbe un'ulteriore trasformazione. Ai nastri di partenza, infatti, un centro destra frammentato con Angelo Palmisano ( Fratelli d'Italia e civiche), Francesco Locorotondo ( Lega Salvini e civiche) e Carlo Gasparro ora in stand by in attesa di capire se convigliare le sue liste sulla Resta ( Forza Italia e civiche). Nell'area moderata del centro sinistra, invece, ufficializzata ieri, sabato 25 luglio, la candidatura dell'avvocato Piero Piccoli ( Partito Democratico, Rigenera e civiche) e la prossima settimana scioglierà la riserva l'avvocatessa Isabella Vitale, per il gruppo di Nicola Trinchera, Rocco Marrazza, Giovanni Gianfreda e Marcello Antelmi.