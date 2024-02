Ceglie Messapica nella Rete dei Comuni sostenibili: i lavori alla Bit di Milano

Anche Ceglie Messapica nel gruppo dei Comuni della Valle d'Itria presenti alla Borsa Internazionale del turismo (Bit) di Milano, l'importante fiera sulle destinazioni turistiche nazionali e internazionali (4-6 febbraio 2024). Si legge in una nota del Comune: "Un'offerta integrata, unica, quella presentata da sindaci e assessori dei Comuni della Valle d'Itria presenti, Ceglie Messapica, Cisternino, Ostuni, Locorotondo, Alberobello e Martina Franca. Storia, cultura, enogastronomia ed ambiente tra le peculiarità presentate".



Per Ceglie Messapica enogastronomia e turismo sostenibile: "Stiamo cercando di valorizzare al massimo il turismo sostenibile in diversi ambiti - ha affermato l'assessore alla cultura e alla mobilità sostenibile Antonello Laveneziana - Ceglie Messapica da pochi giorni è stato riconosciuto comune Plastic Free, l'unico in provincia di Brindisi, che premia le amministrazioni comunali che mettono in campo azioni concrete contro la lotta agli abbandoni illeciti, sensibilizzazione sul territorio, gestione rifiuti, attività virtuose dell'ente, iniziative per l'ambiente e conferma il nostro impegno verso un turismo sostenibile. Anche sul fronte della mobilità sostenibile, degli itinerari in bici e dei cammini, il comune di Ceglie Messapica si è confermato all'avanguardia con la conferma della bandiera gialla Fiab - Comune Ciclabile anche per il 2024, la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che permetterà di accedere ai prossimi finanziamenti in tema di mobilità sostenibile, un nuovo finanziamento regionale intercettato per la redazione del Pums - Piano Urbano Mobilità Sostenibile e numerosi progetti in cantiere. E poi eventi come il Ceglie Food Festival che riconosce Ceglie Messapica come capitale regionale della gastronomia".



Ceglie Messapica nella tre giorni milanese ha preso parte anche ai lavori della Rete dei Comuni Sostenibili con Crispiano, Manduria, Ginosa, Deliceto, Troia e Mesagne. La Rete dei Comuni Sostenibili ha in serbo una grande novità per il 2024 nel campo del turismo sostenibile: la prima edizione della Guida dei Comuni Sostenibili, prevista in uscita per la primavera. Cos'è la Rete dei Comuni Sostenibili? E' un'associazione nazionale che promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, con un progetto innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e sostenendo le amministrazioni locali nel raggiungimento degli obiettivi.



"Orgogliosi di aver preso parte alla conferenza della Rete dei Comuni Sostenibili - ha affermato l'assessore all'ambiente Antonello Laveneziana - Per il Comune di Ceglie Messapica è una opportunità ed una necessità. Una importante occasione di promozione del territorio dal punto di vista della sostenibilità ed un sostegno ed uno stimolo concreto per il nostro comune al fine di raggiungere gli obiettivi dell'agenda 2030. Grazie alla Rete mettiamo in circolo le nostre buone pratiche e condividiamo le buone azioni amministrative con gli altri comuni aderenti".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui