Riapre al pubblico la biblioteca comunale "Pietro Gatti"

BRINDISI - Domani, mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 17.30, presso il Castello Ducale si terrà la riapertura al pubblico della biblioteca comunale “Pietro Gatti”. Durante la manifestazione avverrà, inoltre, la sottoscrizione ufficiale del “Patto Locale per la Lettura” della Città di Ceglie Messapica. Dopo un periodo di chiusura di circa due anni, in cui si sono svolti interventi legati al finanziamento regionale Community Library, i cittadini cegliesi potranno tornare a ‘rivivere’ la loro biblioteca, bene essenziale per la comunità. La giornata di riapertura si concluderà alle ore 22, nel salone del Castello Ducale, con le “Storie della Buona Notte, Aspettando il Natale…” - Racconti e “coccole” prima di andare a dormire, a cura degli attori Daria Paoletta ed Enrico Messina di Armamaxa. Per l’occasione la biblioteca comunale sarà aperta dalle ore 17.30 alle ore 22.30.