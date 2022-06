Lo scempio delle discariche di rifiuti nelle campagne, le segnalazioni dei cittadini

CEGLIE MESSAPICA - Votano Rosso, Donna Lucrezia, Palagogna, Seppu Nisi, Circieddo. Sono alcune delle contrade di Ceglie Messapica dove lo scempio dei rifiuti abbandonati è senza fine. Cumuli di immondizia di ogni genere, in barba a qualsiasi raccolta differenziata, fotografa e segnalata alla redazione di Brindisi Report dai residenti. Le foto in allegato riguardano la situazione dell'ultima settimana: terreni e aree attorno ai cassonetti diventati vere e proprie discariche.

Dall’ammasso di divani, depositati a contatto con il nudo terreno e forse pronti per l’ennesimo rogo, ai cumuli di inerti composti da scarti edili, complementi d'arredo, fino a parti in plastica, pneumatici e amianto. Per non parlare dei contenitori per la raccolta di farmaci scaduti che non vengono svuotati da settimane con qualsiasi tipo di farmaco alla portata di tutti.

"Tutto questo non contribuisce a valorizzare il nostro patrimonio, anzi, lo si distrugge e basta. Auspichiamo che l'amministrazione intervenga con provvedimenti seri per controllare e multare chi reca danno all'ambiente a all'uomo", si legge nella segnalazione.