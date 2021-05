La rosa dei venti di piazza Plebiscito imbrattata con il colore rosso

CEGLIE MESSAPICA - Non ha fatto in tempo a terminare l'opera l' "artista" che ha pensato bene di disegnare un cerchio rosso attorno alla rosa dei venti che si trova al centro di piazza Plebiscito a Ceglie Messapica. E' stata una cittadina che passeggiava "nel salotto" cittadino, questo pomeriggio, domenica 23 maggio, a notare lo sfregio, molto probabilmente, fatto con un pennarello a spirito. Il cerchio, però, non è stato completato. Non è dato sapere quando si è verificato il fatto e chi è l'autore del gesto al quale si potrà risalire attraverso la videosorveglianza pubblica che monitora la piazza.