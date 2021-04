Pasqua 2021, dal Rotaract club Ceglie un dono ai bisognosi

CEGLIE MESSAPICA - La pandemia e le restrizioni per il Covid-19 non fermano le attività solidali del Rotaract Club di Ceglie Messapica presieduto da Miriam Sicilia. I giovani soci, infatti, anche per la Pasqua 2021 hanno promosso un'iniziativa benefica in collaborazione con il gruppo missionario di Cisternino: donare uova di cioccolato e pacchi con beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà economica grazie alla collaborazione, anche, di alcune attività commerciali di Cisternino ( supermercati Olive e Simply, ortofrutticola Cirasulo e il Paradiso della Frutta).

Il club messapico, inoltre, ha voluto contribuire a finanziare le attività dell'Unitalsi di Cisternino, acquistado le uova di cioccolato donate ai bambini di famiglie bisognose individuati grazie ai servizi sociali del Comune di Cisternino e alla Caritas della Chiesa Madre di Ceglie Messapica. A ciò si è aggiunta la volontà solidale di due volontari della sezione Ail di Cisternino che hanno voluto donare due uova di Pasqua ad altrettanti ragazzi diversamente abili della città. "Per quanto piccolo, il contributo di ognuno di noi ha un grande valore perchè fatto con il cuore", ha commentato la presidente Sicilia.