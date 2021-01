Il sindaco Angelo Palmisano eletto presidente dell'Aro Brindisi 1

CEGLIE MESSAPICA - Nel pomeriggio di oggi, martedì 12 gennaio 2021, nel corso dell’assemblea dei sindaci, Angelo Palmisano, primo cittadino di Ceglie Messapica, è stato eletto all’unanimità presidente dell’Aro Br/1 (ambito raccolta ottimale - rifiuti). "Ancora una prova di grande responsabilità e di fiducia da parte dei sindaci dei 9 Comuni dell’Aro (Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Oria, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Villa Castelli e Ceglie Messapica) - il commento dell'assessore all'ambiente, Antonello Laveneziana - che hanno dimostrato, con questa scelta condivisa, una grande unità di intenti e di progetto, soprattutto in occasione del delicato periodo del riavvio della nuova gara per la gestione dei servizi di raccolta rifiuti. È sicuramente un importante gesto di stima nei confronti della nostra Città, del nostro sindaco e della sua amministrazione. Tutto questo rappresenta un risultato positivo ed una conferma della nostra intera squadra di governo cittadina che, senza sosta, lavora ogni giorno per il bene comune."