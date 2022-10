Ceglie, nuovi orari per lo smaltimento rifiuti nell'agro: per i trasgressori multe fino a 500 euro

CEGLIE MESSAPICA - E' in vigore dal 1° ottobre l'orario invernale per il conferimento dei rifiuti indifferenziati nell'agro di Ceglie Messapica: tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, dalle ore 15 alle ore 6 del giorno dopo. L'orario invernale ha validità fino al prossimo 31 marzo 2023. Il mancato rispetto degli orari di conferimento comporta una sanzione fino a 500 euro. Come da ordinanza sindacale (n.78/2022) è assolutamente vietato abbandonare qualsiasi rifiuto di qualsiasi genere nel territorio e fuori dai contenitori, appositamente, predisposti e con modalità diverse da quelle stabilite dal servizio di raccolta rifiuti. Per quanto riguarda la percentuale di raccolta registrata nel Comune messapico, il mese di agosto registra un 47,39 per cento per una media di 36.65 per cento da gennaio 2022.