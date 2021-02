Strade e piazzali, la giunta approva lavori per 100mila euro

CEGLIE MESSAPICA - La giunta comunale di Ceglie Messapica, con delibera numero 51/2021, ha approvato il progetto esecutivo di sistemazione di alcune strade comunali, il rifacimento dei piazzali di alcune scuole del territorio di competenza comunale e alcuni passaggi all'interno del cimitero. In particolare, per una spesa complessiva di circa 100mila euro, i lavori riguarderanno la messa in sicurezza di via Tratturo Sant'Anna, via Machiavelli, Foggia Vetere, il cimitero e le scuole "Giovanni Pascoli", "Giovanni Bosco" e "Giovanni XXIII".