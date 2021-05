Una targa in memoria dei giudici Falcone e Borsellino, l'iniziativa del Lions Club

La foto dei due magistrati è stata installata nella omonima piazza in occasione della giornata mondiale della legalità che ricorre, ormai, da 29 anni: data simbolo per commemorare le vittime della strage di Capaci del 1992

CEGLIE MESSAPICA - In occasione del 29esimo anniversario dell’uccisione per mano della mafia del giudice Giovanni Falcone, eroe moderno che ha sacrificato la propria vita nella lotta alla mafia e a ogni forma di illegalità, il Lions Club di Ceglie Messapica ha voluto dedicare una targa ad imperitura memoria del valore dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nonchè agli uomini delle loro scorte e di tutte le vittime della mafia, con lo scopo di diffondere la cultura della legalità tra i cittadini.

La cerimonia si è tenuta questa mattina, domenica 23 maggio 2021, giornata mondiale della legalità, alla presenza delle autorità istituzionali, militari e soci Lions, nella piazzetta alla periferia della città già intitolata ai giudici Falcone e Borsellino. "Il ricordo della legalità deve essere sempre vivo in tutti noi, tutti i giorni e non solo nella ricorrenza - dichiara la presidente del Club, Luisa Parisi - affinchè il lavoro svolto dai magistrati, la loro morte, non sia vana. L'educazione alla legalità deve costituire il principio fondante dell'intera struttura sociale per poter migliorare culturalmente ed eticamente i futuri cittadini e favorire loro l'assunzione di responsabilità di ciascuno rispetto alla tutela dei beni di tutti".