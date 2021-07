Turismo, economia e sicurezza: incontro-dibattito sull'idea di città

CEGLIE MESSAPICA - Turismo, economia e ordine pubblico. Sono i tempi al centro dell'incontro dibattito organizzato dal movimento politico "Radici d'impegno" che si svolgerà questa sera, giovedì 22 luglio, alle ore 20.30 in largo Ognissanti, con la partecipazione della consigliera comunale del movimento, Isabella Vitale. "Arriva il momento in cui bisogna fare delle scelte, occorre andare in una direzione, piuttosto che un’altra - afferma la Vitale - e capire che tipo di turismo e di vita sociale vogliamo nella citta.

Come consigliere di opposizione ho inoltrato al sindaco una richiesta per istituire un tavolo tecnico al fine di arginare un problema presente in estate in tutti i piccoli centro storici come il nostro."

Come ogni stagione estiva, infatti, da un lato ci sono i residenti che rivendicano il diritto alla tranquillità del sonno e, dall’altro, ci sono i titolari dei locali che chiedono di poter lavorare in un clima di maggiore serenità. "Nell’ultimo periodo sono state emanate ordinanze che promettono controlli da parte delle forze dell’ordine, ma l’amministrazione sarà in grado di porre in essere i controlli? Di far rispettare il regolamento e le ordinanze emanate?", afferma la consigliera. Si pone l'attenzione, infatti, sulle verifiche del possesso o meno di autorizzazioni e requisiti necessari per lo svolgimento delle attività, controllare che l’intrattenimento musicale avvenga entro e non oltre l’arco temporale indicato dall’ordinanza comunale e nel regolamento di polizia e sicurezza urbana.

"Se Ceglie sta sposando l’idea di un turismo lento, green, di qualità, se i turisti stranieri vengono a Ceglie per rifugiarsi nelle nostre campagne, perché il centro cittadino deve essere devastato e deturpato dalla presenza di auto, tavoli, sedie, divani e spazzatura, sporcizia. Si può dare vita ad un’altra città? I comitati spontanei di cittadini residenti nel centro storico hanno diritto di parola?

Tutto, allo scopo di arrivare ad una regolamentazione che possa essere il più possibilmente rispettosa degli interessi di tutti", conclude la Vitale.