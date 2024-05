CEGLIE MESSAPICA - Al via i lavori di manutenzione e completamento del campo da calcetto di via Beato Angelico, a Ceglie Messapica. Nella mattinata di ieri (martedì 8 maggio 2024), l'assessora ai Lavori Pubblici Emanuela Gervasi ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere per verificare l'avvio dei lavori.

L'intervento è finanziato con fondi comunali, mentre i lavori sono stati affidati e saranno eseguiti dalla Ditta Tennis Tecnica srl, strada provinciale Modugno - Palese 70123 (Bari).

"L'intervento servirà a riconsegnare alla città uno spazio migliorato e riqualificato, attrattivo, di coesione sociale, dove poter svolgere attività sportiva, ampliando l'offerta concreta alla domanda di spazi per attività ludico-sportive", dichiarano il sindaco Angelo Palmisano e l'assessora ai Lavori Pubblici Emanuela Gervasi.

Tra gli interventi previsti: realizzazione del nuovo manto erboso in erba sintetica, riparazione e installazione recinzione esterna e interna, tracciatura del campo da gioco, installazione delle strutture ed accessori (porte, panchine ecc.), interventi finalizzati anche ad omologare la struttura per lo svolgimento di attività di calcio a 5.