"Zaino sospeso", anche a Ceglie la raccolta solidale con il Lions Club Alto Salento

CEGLIE MESSAPICA - C'è tempo fino al prossimo 22 ottobre 2022 per partecipare all'iniziativa "Zaino Sospeso", service distrettuale per l’anno sociale 2022/2023 del Lions Club Ceglie Messapica-Alto Salento, guidato dalla presidente Giuseppina Urgesi. L’iniziativa nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare, in un momento di grandi difficoltà economiche, aggravate dalla crisi pandemica e dal caro energia, le spese per acquistare il materiale scolastico.

"Un piccolo gesto per il sorriso di un bambino" è questo lo slogan scelto per lanciare la campagna. Nelle cartolibrerie che esporranno la locandina, si potranno donare penne, matite, album da disegno, colori, pastelli, pennarelli, quaderni, temperini, astucci, gomme, zaini, diari, dizionari. Chi vorrà può recarsi presso i seguenti punti convenzionati di Ceglie Messapica: Cartolandia, via Taranto n.2; Patrizia Mille Cose, via F. Argentieri n.153 e via prof. Oronzo Paolo Orlando n.17; Cartolibreria Pepe, via San Paolo della Croce.