Accolti i ricorsi del Comune: a Ostuni torna la festa di San Biagio

OSTUNI – Dopo lo stop dello scorso anno, a Ostuni tornano le celebrazioni per la festa di San Biagio. L’amministrazione comunale si è aggiudicata entrambi i round di un contenzioso giudiziario con i proprietari del terreno in cui si trova il santuario. Fra ieri e oggi (giovedì 2 febbraio) sono infatti arrivati due pronunciamenti del tribunale favorevoli al Comune. I riti religiosi, domani, si svolgeranno regolarmente dalle ore 10 alle 15, salvo alcune limitazioni dettate da ragioni di sicurezza.

“Il tribunale di Brindisi – fa sapere l’amministrazione comunale - ha accolto l’ulteriore ricorso proposto dal Comune di Ostuni dopo che i proprietari dell’area in cui insiste il Santuario di San Biagio, a poche ore dalla festa, avevano manifestato al Comune la volontà di inibire ai visitatori l'utilizzo della zona erbosa”.

“Il giudice - si legge ancora nella nota del Comune - con decreto inviato nel tardo pomeriggio di oggi 2 febbraio ha accolto il ricorso del Comune di Ostuni ribadendo che l’accesso ai visitatori ed ai pellegrini all’area del Santuario di San Biagio nella giornata del 3 febbraio è estesa al sentiero ed alle piane erbose circostanti, confermando, per il resto, il provvedimento già reso nei giorni scorsi”.

Tiziana Costantino, componente della commissione straordinaria del Comune di Ostuni spiega che “il giudice ha ribadito le sue posizioni in un decreto che è stato recapitato al Comune”. L’atto “afferma e riconferma il possesso della servitù di passaggio - prosegue la commissaria - non soltanto nel sentiero ma anche nelle aree circostanti”. “La proprietà - prosegue Costantino - ha insistito fino all’ultimo per poter creare delle difficoltà. Questo mi dispiace molto”.

I fedeli potranno raggiungere l’area a bordo di autobus gratuiti.