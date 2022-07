Piazza occupata da 20 giorni da campo per torneo "fantasma": "Sicurezza inesistente"

CELLINO SAN MARCO - Continua a essere motivo di polemica il torneo di calcio “Fantasma” che avrebbe dovuto svolgersi nel piazzale Padre Pio a Cellino San Marco dal 9 al 27 luglio scorsi. Dopo le segnalazioni da parte dei consiglieri di opposizione dell’11 luglio, sulla pericolosità del campo ancora in allestimento a due giorni da quella che sarebbe dovuta essere la data di inizio, oggi, il giorno dopo l’ipotetica data di chiusura, arriva una seconda segnalazione: questa volta sulla recinzione pericolante che proprio ieri sera, forse in seguito alla tromba d’aria abbattutasi nel Brindisino tra le 21.30 e le 22, ha perso un pezzo. Una parte è caduta al suolo mentre qualcuno giocava “abusivamente”. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

“Per l’ennesima volta ci troviamo di fronte all incompetenza dell’amministrazione Marra: alcuni cittadini ci riferiscono che ieri sera sono caduti i cancelli che circondavano il campo adibito ad un torneo che non è mai iniziato proprio sul piazzale Padre Pio. Abbiamo sfiorato la tragedia perché, come abbiamo sollecitato più volte, la sicurezza era praticamente inesistente. Per l’ennesima volta ci ritroviamo nuovamente a far presente situazioni incresciose. Ci chiediamo se queste attività mai cominciate verranno comunque pagate con fondi di bilancio e quindi con soldi dei cittadini cellinesi. Ricordiamo che questo fantomatico torneo sarebbe dovuto cominciare il 9 luglio e terminare il 27. Siamo certi che noi non avremo risposte da parte di chi di competenza, ma chiediamo almeno di darle ai cittadini”. Scrivo dall’opposizione.

Un torneo a quanto pare, quindi, mai cominciato che ha provocato solo polemiche e disagi, oltre che rischi. Il martedì e il venerdì nello stesso piazzale si svolge il mercato settimanale, gli ambulanti hanno dovuto in qualche modo adattarsi agli spazi occupati da prato sintetico, recinzioni e porte e provvedere alla pulizia dell'area. La sera la piazza è frequentata da famiglie con bambini e ragazzi. Nei prossimi giorni nello stesso posto dovrebbe essere montato il luna park in occasione della festa patronale per San Marco che si svolge nell’ultima settimana di luglio. Il campo verrà rimosso senza essere mai stato utilizzato dagli organizzatori e dalle squadre? O le giostre saranno montate accanto, dentro o intorno ai manufatti? Se ne saprà di più nei prossimi giorni