Cellino, insiediato il nuovo consiglio comunale: ecco la giunta del sindaco Marco Marra

CELLINO SAN MARCO - Nella serata di ieri, mercoledì 20 ottobre, a Cellino San Marco, presso la sala consiliare, si è insediato ufficialmente il nuovo consiglio comunale con Marco Marra sindaco. Dipendente della Sanità service e responsabile della Camera sindacale Uil, Marra alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre scorsi era stato eletto con 1499 voti. Si era candidato con la lista civica "Uniti per Cellino".

Diversi erano i punti all’ordine del giorno nel consiglio comunale di insediamento. Dopo le valutazioni su candidabilità, eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali, si è passati al giuramento del sindaco con la formula di rito.

Gli assessori

Il primo cittadino ha poi presentato le linee programmatiche di mandato e ha comunicato la composizione della giunta, così formata: Marina Del Foro, vice sindaco con deleghe a Urbanistica e Attività Produttive, Lorenzo Mazzotta con delega ai Servizi Sociali, Davide Montinaro con deleghe a Sport – Turismo e Promozione del Territorio, Ambiente e Sicurezza, Giada Occhibianco con deleghe a Bilancio, Tributi e Spettacolo. Nel corso della seduta é stato inoltre eletto il presidente del consiglio comunale. Con 9 voti di maggioranza la carica è andata a Flavio Orsini.

Il consiglio comunale

Il nuovo consiglio comunale è così composto: i consiglieri di maggioranza sono Daniela Renna, Emanuela Ferulli e Antonio Cascione. All'opposizione c'è, invece, Emanuele Pezzuto (Fratelli d'Italia), Santino Buccolieri (Fratelli D'Italia e Lega Salvini, candidato sindaco), Salvatore De Luca (Cellino Democratica, sindaco uscente) e Francesco Briganti (Cellino Democratica).

Commissione elettorale

Nominata anche la commissione elettorale comunale, con membri titolari Emanuela Ferulli e Antonio Cascione per la maggioranza e Emanuele Pezzuto per la minoranza. I membri supplenti sono Giada Occhibianco, Daniela Renna e Francesco Briganti.

Il commento del sindaco

“Desidero innanzitutto ringraziare tutti i componenti di questo gruppo. La vittoria ottenuta è una vittoria di squadra, tutti i candidati hanno apportato un contributo indispensabile per il risultato conseguito, e, pur non trovandosi tutti in questo Consiglio, continueranno a partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa della nostra Comunità". Ha commentato il nuovo sindaco.

"Comunicare e confrontarsi con i cittadini sarà essenziale, in questo quinquennio vi assicuriamo di rendervi partecipi della cosa pubblica giorno per giorno. Saremo l’Amministrazione di tutti, ascolteremo tutte le proposte costruttive e daremo voce ai cittadini”.