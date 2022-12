Cellino, istituita la figura del Garante della persona con disabilità

CELLINO SAN MARCO - Il 3 dicembre è stata celebrata la giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità. L'amministrazione comunale di Cellino San Marco, con delibera del consiglio comunale n. 53 del 29/11/2022, ha approvato il regolamento comunale sull'istituzione della figura del Garante della persona con disabilità. L'amministrazione ha fortemente creduto in questo progetto perché, ritiene, che il compito di chi amministra la cosa pubblica sia anche quello di dare risalto ai diritti delle persone più deboli, delle persone con disabilità.

"Siamo molto soddisfatti del regolamento approvato, in concomitanza quasi con la giornata mondiale dedicata a questo tema, molto sentito da noi amministratori. La figura del garante dei diritti delle persone con disabilità pone come obiettivo la tutela dei diritti civili delle persone e si ispira al principio della solidarietà sociale. Questa figura supporta l'amministrazione e si prefigge di ottemperare agli obiettivi di promozione e tutela di tutti coloro che, ogni giorno, si scontrano con realtà poco sensibili a tali temi", commenta il sindaco Marco Marra.

"La figura che andremo ad istituire con il redigendo avviso pubblico, avrà un ruolo molto importante per la nostra comunità, sarà di supporto e sarà il promotore di tante iniziative mirate all'integrazione sociale, socio-lavorativa e sarà di riferimento per tutte le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Sarà, altresì, di riferimento di chi vorrà approfondire il vasto tema dell'integrazione e inclusione sociale" spiega l'assessore alle politiche sociali - Lorenzo Mazzotta.



"Perseguire il valore sociale della disabilità è una grande scommessa, ma è anche la possibilità di contribuire, come parte attiva, alla costruzione del bene comune che è quello di essere utili agli altri" conclude il sindaco Marra.