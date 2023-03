Cellino, una rotatoria contro il parcheggio selvaggio ma i commercianti non ci stanno

Una rotatoria in piazza Mercato a Cellino San Marco per risolvere il problema del parcheggio selvaggio. Ma i commercianti non ci stanno. In una inviata da Alessandro Coletta, residente della delegazione ‘Cellino San Marco-San Donaci della Confcommercio, si chiede il ripristino delle condizioni precedenti. Ma l'amministrazione, già nella giornata di ieri, in concomitanza con l'avvio dei lavori, ha fatto sapere, tramite un post su Facebook, che si tratta di un intervento oggetto di sperimentazione. Di seguito le note di Confcommercio e Amministrazione

Confcommercio

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale di Cellino San Marco ha realizzato (sia pure con strutture provvisorie) una rotatoria nei pressi di piazza Mercato. Probabilmente l’obiettivo era quello di evitare il fenomeno del parcheggio-selvaggio, ma la conseguenza è che adesso i commercianti della zona lamentano notevoli danni, a tal punto da chiedere il ripristino delle condizioni precedenti.

“Abbiamo raccolto le proteste dei titolari di attività commerciali che insistono in quella zona - afferma il presidente della delegazione ‘Cellino San Marco-San Donaci della Confcommercio, Alessandro Coletta – e quindi chiediamo all’Amministrazione Comunale di rivedere le decisioni assunte in materia di gestione del traffico e dei parcheggi. Quanto accaduto, tra l’altro, costituisce la conferma di ciò che sosteniamo da tempo e cioè che il confronto con le associazioni di categoria deve essere costante ed esteso a tutte le scelte riguardanti la vita cittadina. Proprio per questo, la Confcommercio conferma la piena disponibilità a stabilire sistemi di collaborazione, nell’interesse degli operatori economici e dei cittadini”

La nota dell'amministrazione

Si informa la cittadinanza che, da questa mattina sono in corso i lavori presso piazza Mercato relativi alla sperimentazione del traffico nel centro storico. Il progetto di sperimentazione del traffico del tratto di paese interessato ha come obiettivo principale quello di ovviare e risolvere l'annoso problema del "parcheggio selvaggio" presso Piazza Mercato.

In questi giorni, oltre all’installazione della rotatoria e dello spartitraffico, si cambierà il senso di marcia di parte di via Crispi e si applicheranno delle regole sulle modalità di sosta presso il centro storico. L'intento è proprio quello di migliorare, gradualmente, la vivibilità per chi transita o abita nel centro storico, trovando, al contempo, le più opportune soluzioni per i residenti e per le attività commerciali.

L'amministrazione cercherà, per quanto possibile, di venire incontro a ciascuna esigenza, per questo è disponibile ad ascoltare e valutare delle proposte che perverranno dai cittadini, con la consapevolezza che ciò che conta sarà quello di promuovere il bene collettivo. Precisiamo che, essendo una soluzione temporanea oggetto di sperimentazione, i new Jersey installati presso Piazza Mercato, qualora l’esito della sperimentazione fosse positivo, lasceranno spazio a qualcosa di stabile e duraturo, insieme a interventi di riqualificazione urbana e dell'arredo che permetteranno di rendere più accogliente il centro e favorire il commercio.