Nonna Ada compie cento anni, tutti nel segno dell'amore verso il prossimo

CELLINO SAN MARCO - Questo pomeriggio, domenica 14 novembre 2021, il sindaco di Cellino San Marco e tutta la Giunta comunale, insieme al parroco don Luca si sono recati a portare gli auguri di tutta l'Amministrazione e di tutta la cittadinanza a Maria Arsieni, che compie oggi cent'anni. Hanno consegnato a nonna Ada, chiamata così dai parenti, una targa per esprimerle le più vive felicitazioni e gli auguri più affettuosi per il raggiungimento del traguardo del secolo di vita. "E' stato un grande onore e una grande emozione. I nonni sono una figura importantissima della nostra vita, patrimonio inesauribile di affetto e di esperienza. I nonni sono pagine della storia della nostra famiglia e del nostro paese", afferma il primo cittadino Marco Marra.

Nonna Ada (Maria Arsieni) è nata a Cellino San Marco il 13 novembre 1921. Ultimogenita di tre figli, ha sofferto per la malattia e la morte della sorella Carmela avvenuta in giovane età. Durante il periodo bellico, in assenza del fratello partito in guerra, ha "indossato i pantaloni" per lavorare nell'azienda agricola di famiglia. Donna di forte temperamento, tenace, onesta e integerrima, di sani principi morali, cultrice della lingua italiana, ha sempre amato e approfondito la lettura.

L’amore verso Dio e verso il prossimo è stato ed è il suo motto di vita; ereditando lo spirito caritatevole della madre, ha continuato a "spezzare il pane" con le famiglie in difficoltà e a mettere in primo piano gli altri nelle sue preghiere. Fortemente praticante, non ha mai pregato per sé ma per gli altri. E' stata negli anni una presenza attiva in parrocchia. L'affetto incondizionato che nonna Ada ha sempre riservato alla sua famiglia, oggi le è riservato costantemente dai suoi cari.