E' di Cellino il più giovane medico cavaliere della Repubblica, in trincea contro il Covid

CELLINO SAN MARCO - Fausto D'Agostino, 36 anni, è il medico più giovane a essere insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. Risiede a Cellino San Marco, è un medico in prima linea, un rianimatore che ha affrontato il Covid senza fermarsi un attimo. Si dice felice del prestigioso riconoscimento il dottor D’Agostino che continua a riflettere sulla questione sanità.

"Osservando ciò che è accaduto e continua ad accadere in Italia – ha sottolineato – appare urgente e improrogabile riorganizzare il Sistema Sanitario Nazionale secondo priorità totalmente differenti rispetto a quelle considerate valide finora. La pandemia ha messo in luce le falle della nostra sanità, è necessario ripartire da queste per ripristinare un sistema che non è stato capace di proteggere se stesso. Verosimilmente sarà necessario impostare il sistema-salute privilegiando l’ottica medico-scientifica su quella economica-amministrativa, restituendo ai sanitari il ruolo di attori principali del loro mondo. E' fondamentale che la voce dei sanitari arrivi chiaramente e possa essere accolta da chi prende decisioni per la nostra nazione".

Fausto D'Agostino, 36 anni e una valigia carica di amore per il suo lavoro, condivide il riconoscimento con "i professionisti sanitari, colleghi medici e odontoiatri, infermieri, farmacisti, ricercatori, veterinari, psicologi, ostetriche, biologi, fisici e chimici, Oss, assistenti sociali e tutti i volontari sul fronte di questa spaventosa guerra, per il loro sforzo quotidiano per proteggere assistere e curare".

Il dottor Fausto D'Agostino risiede a Cellino San Marco, è un medico chirurgo specialista in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. Attualmente lavora come dirigente medico presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma. La sua giornata non si esaurisce dopo il turno in ospedale, in quanto come medico volontario collabora con l’Ambulanza di Pronto Soccorso e con la Croce Rossa in tantissime manifestazioni sportive, culturali, musicali (Notte della Taranta di Melpignano-LE, partite di Serie A nello Stadio Olimpico di Roma, eventi culturali locali e provinciali). E proprio durante una manifestazione sportiva, dopo aver salvato la vita ad un uomo in arresto cardiaco, ha avvertito il bisogno urgente di istruire i cittadini sulle manovre salvavita.

Ha quindi fondato l'associazione "Centro Formazione Medica" con lo scopo di una massima divulgazione e di un’istruzione semplice e pratica sulle manovre di primo soccorso e sull'uso del defibrillatore. Per sensibilizzare maggiormente i cittadini, organizza eventi gratuiti e di beneficenza. Crede in quest'idea di sensibilizzazione tanto che ha prodotto tre cortometraggi per la divulgazione delle manovre di primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare e manovre di disostruzione in caso di soffocamento.

Il suo curriculum vitae è ricco di approfondimenti, opportunità che ha saputo cogliere, partendo dai bisogni dei più deboli, oltre che di pubblicazioni su riviste internazionali. Non è un caso che nella cerchia di medici destinatari del celebre riconoscimento, spicchi come il più giovane. Nella gioia di tale ambito risultato, il primo pensiero che ha espresso è nella gratitudine verso i suoi colleghi e quanti operano nel settore della sanità. I suoi grazie condensano i sentimenti che animano questo giovane medico.