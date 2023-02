Cellino, grande successo per la prima edizione di “Mascheriamo il carnevale”

CELLINO SAN MARCO - In una splendida cornice di rievocazione di personaggi rinascimentali, con parate e sbandieratori della città di Avetrana, in una magnifica coreografia di danza e di personaggi Disney, insieme a tantissime mascotte di personaggi molto noti ai bambini, insieme a musica, divertimento e delegazioni di ragazzi e ragazze delle associazioni sportive, si è tenuta la prima edizione di “Mascheriamo il carnevale”. Domenica 19 febbraio scorso, dalle 15 un corteo di maschere ha sfilato per le vie del paese e a seguire una grande festa in piazza Aldo Moro ha concludo la festa.

L'amministrazione ringrazia tutte le associazioni, in particolare: la parrocchia, Proloco, Eridano, Con Il cuore nella Mente, Kelainos, Danza è vita, New virtus Basket, Asd Armando Brigante, Asd Centro olimpico taekwondo Nuzzo ed Ezio Orsini Show. Ma anche i genitori, i bambini, il gruppo comunale di Protezione civile, il comando di Polizia locale e quanti hanno voluto trasformare la giornata di domenica in una festa. Un ringraziamento speciale alla ditta che ha provveduto alla pulizia delle strade e della piazza gremita di tanti coriandoli e stelle filanti.

"Da subito si è percepito l'entusiasmo della gente, accorsa anche dai paesi limitrofi. Il paese è diventato una festa. Questo è stato possibile grazie all'impegno di tutti e, soprattutto, all'adesione massiccia di tutte le associazioni del territorio. Era soprattutto molto bello vedere e ammirare il sorriso dei bambini" dichiara l’assessore allo Spettacolo, Giada Occhibianco.

“È stato bellissimo vedere una rappresentanza del centro diurno per anziani alla parata. È stato importante per loro socializzare e partecipare con il tema di Alice nel paese delle meraviglie, prepararsi i costumi. Quale migliore rappresentazione degli anziani è stata mai più vera per esprimere la demenza: il gioco delle carte”, commenta l’assessore ai servizi sociali Lorenzo Mazzotta.

"Lo sport è vita, socialità, condivisione, specchio della nostra società. Lo sport, da sempre, ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, grazie alla sua funzione educativa. Vedere sfilare ieri tanti ragazze e ragazzi cellinesi in rappresentanza delle diverse associazioni sportive, è stato meraviglioso " dichiara l’assessore allo sport Davide Montinaro.

“Carnevale è allegria, costumi divertenti, sfilate, stelle filanti e tantissimi coriandoli. È una delle feste più amate da grandi e piccini perché capace di tirar fuori il lato più originale e bizzarro di ognuno di noi. Domenica a Cellino il carnevale è stato anche sinonimo di partecipazione, condivisione e inclusione sociale. Un grazie alla gradita partecipazione della cooperativa Eridano con il cuore nella mente e di tutte le associazioni del nostro paese.

L'appuntamento con il Carnevale è per l'anno prossimo, sicuramente convinti che, con la collaborazione di tutti, diventerà un evento ogni anno più ricco ed entusiasmante.” Conclude il sindaco Marco Marra