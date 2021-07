A Cellino San Marco nasce il Fortis Point: dedicato a cittadini e aziende del territorio

CELLINO SAN MARCO - Giovedì 22 luglio, alle ore 19, in via Mario Pagano 4, verrà inaugurato il Fortis Point a Cellino San Marco, sede operativa del Parco Culturale Gruppo Fortis dedicata a cittadini e aziende del territorio.

Il Parco Culturale è una rete di imprese, enti pubblici e apparati territoriali, con l'obiettivo di realizzare attività che possano al meglio sfruttare gli strumenti messi a disposizione dal territorio, dalla Regione e dalla Comunità Europea, al fine di migliorare la crescita di una società partendo dalla formazione, passando alla ricollocazione, fino ad arrivare a specifiche attività di ricerca e sviluppo, da realizzare in sinergia con gli attori coinvolti.

I Fortis Point sono hub strategici che hanno la finalità di cogliere da vicino le esigenze di uno specifico territorio, mettendo a punto determinate strutture formative e di orientamento, capaci di soddisfare le esigenze delle aziende puntando sul tema sensibile delle competenze. I Fortis Point coinvolgo gli Enti partner del Parco Culturale come università, agenzie di politiche attive del lavoro, enti accreditati, comuni, ambiti territoriali.

Durante l'inaugurazione interverranno il presidente del Parco Culturale Gruppo Fortis il dr. Giuseppe Pagnelli, il sindaco del Comune di Cellino San Marco il dott. Salvatore De Luca, il presidente della Provincia di Brindisi l’ing. Riccardo Rossi, il coordinatore dell’Agenzia Anpal il dott. Francesco Pagnelli e il referente di Garanzia Giovani per l’Ats Noneet, Gianfranco Bianchi.

“È con grande piacere che abbiamo deciso di aprire una nostra sede distaccata del Parco Culturale in questo specifico territorio del Brindisino, trovando in Cellino San Marco il luogo adatto per creare un punto di riferimento che sappia ascoltare le aziende, orientare i cittadini, verso carriere lavorative e formative, professionalizzanti ed universitarie. Attraverso una serie di strumenti informativi e formativi il Fortis Point cercherà di aiutare il mondo del lavoro di questo territorio”. Queste le parole del Presidente del Parco Culturale Gruppo Fortis il Dr. Giuseppe Pagnelli.