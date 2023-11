Cellino San Marco: nuovo mezzo antincendio per la Protezione civile

CELLINO SAN MARCO - Sabato 25 novembre è stato benedetto e inaugurato il nuovo mezzo antincendio e il relativo carrello logistico attrezzato dell'associazione di Protezione civile "Un Cuore per Tutti", di Cellino San Marco. L'amministrazione ringrazia l'Associazione e i suoi componenti per aver condiviso con il territorio questa importante implementazione dei mezzi a supporto di tutta la comunità cellinese. Tutto il territorio usufruirà di attrezzature in grado di garantire, sul fronte della sicurezza, un servizio più efficiente.

L'associazione di Protezione civile "Un cuore per Tutti" ha ottenuto, per l'eccellente e preziosissimo servizio svolto durante il periodo Covid e in tutte le occasioni di emergenza alluvioni cui l'associazione ha sempre dato disponibilità all'aiuto anche in altre regioni, dei finanziamenti da parte del Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

Alla cerimonia di inaugurazione dei mezzi erano presenti il consigliere alla prot.civ. Maurizio Bruno, il sindaco Marco Marra, gli assessori Davide Montinaro e Giada Occhibianco, i consiglieri di minoranza Salvatore De Luca e Francesco Briganti, il funzionario del dipartimento nazionale Gianpaolo Sorrentino, il comandante della Polizia locale Luana Casalini, i presidenti dei coordinamenti provinciali di Brindisi e Foggia Giannicola D'Amico e Matteo Perillo, il coordinatore del gruppo comunale di protezione civile di Cellino San Marco Biagio De Nitti, il presidente della associazione Radio Emergenza Cb San Donaci Chiriví Vincenzo e il presidente del Avpc comune di San Pietro vernotico Grassi Dora. A officiare la funzione di benedizione dei veicoli il parroco don Luca D'Agnano.

"Con l'occasione, l'amministrazione comunale ringrazia il presidente e tutti i volontari che si spendono per la comunità a garantire la sicurezza e la collaborazione in tante situazioni all'uopo necessarie per i cittadini. Ma un fervido ringraziamento deve essere rivolto per il servizio che l'associazione assicura alle popolazioni di altre regioni al verificarsi di condizioni disastrose. In ultimo il soccorso e assistenza effettuata a favore della popolazione della Toscana per gli eventi alluvionali di qualche giorno fa".

"La missione di Protezione civile è un servizio essenziale per noi cittadini. Attraverso la sua operatività di monitoraggio e prevenzione, Volontariato, Formazione e Informazione, Pronto Intervento, Azioni di Soccorso e Ristoro Danni, tutela e salvaguardia l'incolumità delle persone, e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti grave danno o pericolo".