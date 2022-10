Cellino San Marco nell'elenco dell'associazione “I paesi più sostenibili d’Italia”

CELLINO SAN MARCO - Lunedi 17 ottobre prossimo, alle ore 12, presso la Sala consiliare del Comune di Cellino San Marco, in occasione dell’ammissione all’elenco dell’Associazione nazionale “I Paesi più Sostenibili d’Italia”, alla presenza del Sindaco Marco Marra, dell’assessore, Davide Montinaro con delega all’Ambiente e Sicurezza, Turismo e Sport, il presidente nazionale Pino Vitale, insieme al direttivo di Paese Sostenibile, consegnerà la bandiera ufficiale e la cartellonistica delle indicazioni da apporre agli ingressi della bellissima cittadina pugliese. Nell’ambito della manifestazione onorerà della sua presenza il noto e celebre cantante Al Bano Carrsi ch ha fortemente creduto e voluto questa iniziativa.

"In linea con l’Agenda 2030, siamo lieti di poter dare inizio al percorso del sistema della sostenibilità con il Comune di Cellino San Marco - dice il presidente Nazionale de “I Paesi più Sostenibili d’Italia” Pino Vitale - confermando i principi e le scelte attente in tema ambientale, già in parte conseguite dal Comune stesso. La nostra “mission” è quella di contribuire e facilitare la diffusione della cultura della sostenibilità nelle Comunità interne e favorire l’empowerment delle capacità di attrazione di finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

"L’inclusione del Comune di Cellino, primo paese in Puglia ad aderire alla rete nazionale, in un sistema che migliora e valorizza le aree interne e le piccole comunità - afferma il Sindaco, Marco Marra - rappresenta l’opportunità di consolidare quelle azioni politiche nonché amministrative già avviate, allo scopo di favorire proprio lo sviluppo in ottica globale e sostenibile della nostra comunità".