"Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro": incontro con i cittadini

CELLINO SAN MRCO - Si terrà domani, venerdì 5 maggio, alle ore 16 presso il comune di Cellino San Marco la conferenza stampa di presentazione del progetto “Anatoli”, che rientra in Punti Cardinali (Por Fesr-Fse 2014-2020), una delle misure sperimentali della strategia regionale “Agenda per il lavoro Puglia - il futuro è un capolavoro”, strutturata a seguito del percorso partecipativo “Agenda per il lavoro 2021-2027” promosso dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione. Cittadini invitati.



Si tratta di un progetto gratuito rivolto ai cittadini, che ha l'obiettivo di migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro, attraverso interventi rivolti all’orientamento dei cittadini nella scelta del percorso da intraprendere sulla base delle inclinazioni personali e delle esigenze del territorio.





Il progetto avrà una durata di 6 mesi e si sviluppa ponendo l’attenzione su 3 macro-attività: orientation lab, ovvero laboratori didattici ed esperienziali che mettono al centro diverse tematiche, con focus su lavoro, hobby e peculiarità personali; job days, giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio, focalizzate su settori specifici del mondo del lavoro.E job desk, sportello di accoglienza e orientamento al cittadino in cui informarsi sui percorsi più in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali.