A Cellino arriva il "Quaderno sospeso", un aiuto per i bambini meno fortunati

CELLINO SAN MARCO - Materiale scolastico da donare ai bambini meno fortunati. E' questa la nuova iniziativa promossa dall'associazione "Il cerchio delle Idee" con presidente Ilaria Baldassarre, a sostegno delle famiglie bisognose di Cellino San Marco. Si chiama "Il quaderno sospeso" e invita i cittadini ad acquistare materiale scolastico in più da donare all'associazione durante gli acquisti per i propri figli o nipoti. Sono quattro le edicole che hanno aderito all'iniziativa: Cartostampa via San Marco, 28; Emporio Lombardo, via Vittorio Emanuele, 5; Immagination via B Croce, 55 e Pianeta Carta, via Berlinguer, 62.

"Tanti bimbi inizieranno l'anno scolastico con lo zaino nuovo del personaggio preferito, astucci, quaderni e tutto il corredo scintillante ma, altrettanti bambini, non certo per loro scelta, inizieranno l'anno scolastico con qualche quaderno riciclato chissà dove e niente matite e colori. Ognuno di noi può rendere bello anche per questi bimbi l'anno che verrà con un piccolo gesto di solidarietà....Noi contiamo sul vostro aiuto! Per Info 3496468059". Si legge nella nota di presentazione dell'iniziativa. Il materiale raccolto verrà donato alla parrocchia che provvederà a consegnarlo alle famiglie in difficoltà.