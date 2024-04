Cellino San Marco, tutto pronto per l'inaugurazione della palestra a cielo aperto

CELLINO SAN MARCO - Grazie al finanziamento di 35mila euro della terza linea di intervento del Pnrr - Dipartimento Sport e inclusione sociale, Cellino San Marco si dota di un parco per promuovere attività sportive e ludico - motorie con la palestra a cielo aperto. L'inaugurazione è prevista per mercoledì 1 maggio presso piazza Don Francesco Epifani.

"Intendiamo lo sport come veicolo di inclusione sociale - commenta il sindaco Marco Marra - una leva che rientra negli obiettivi della nostra amministrazione. È una possibilità in più per tutti i cittadini per utilizzare questi luoghi di aggregazione sociale, fornendo un servizio sportivo gratuito per il benessere e il tempo libero di tutti i cittadini. Alcune delle attrezzature presenti sono dedicate alle persone con disabilità che potranno usufruirne a loro piacimento. Un altro importante passo avanti nel processo di rigenerazione urbana del territorio e di inclusione sociale, il prossimo sarà il nostro Palazzetto dello sport. Ringrazio gli uffici comunali per l'impegno profuso nella realizzazione di questo importante progetto".

L'assessore allo Sport Davide Montinaro si dichiara "ampiamente soddisfatto per questo ulteriore risultato raggiunto. Una nuova opportunità per Cellino San Marco e per tutti i cittadini che potranno usufruire indistintamente della palestra all'aperto, ottenendo dei benefici fisici e in termini di salute. Cerchiamo di tutelare questo bene comune dagli incivili e utilizziamo gli attrezzi in maniera responsabile, come se fosse un bene personale".

Al taglio del nastro sarà presente il colonnello del ruolo d'onore dell'esercito italiano Carlo Calcagni, garante della disabilità del Comune di Cellino San Marco ed atleta paralimpico dal podio d'oro. Come affermato da egli stesso "Grazie allo sport ho trovato la forza di andare avanti, affrontando e, soprattutto, vincendo sfide ciclistiche impossibili. Sono minato dal mio "nemico invisibile", ma lo sport mi sostiene".

Cittadini e associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio cellinese e dei paesi limitrofi sono invitati "per condividere questo momento importante per tutta la comunità. Questo bellissimo e utilissimo traguardo ci piace condividerlo con tutti. Vi consegneremo un luogo in cui tutti potranno essere coinvolti e liberi di praticare attività sportiva e amatoriale. Sappiatelo custodire e conservare".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui