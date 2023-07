"Cellino nel sole": il progetto del Distretto urbano del commercio in fase di lancio

Il Distretto urbano del commercio (Duc) di Cellino San Marco - San Donaci, denominato “Duc Terre del Negroamaro”, di cui fanno parte i due comuni, la Confesercenti provinciale e la Confcommercio, organizzano per giovedì 20 luglio, alle ore 19:00, presso i giardini del Palazzo Comunale di Cellino San Marco, in via Napoli 2, una conferenza stampa quale occasione di meeting per discutere e celebrare la chiusura del lavoro svolto e inaugurare la fase di lancio e promozione del progetto “Cellino nel sole”, nato in seno al Bando Regionale Duc 2, nell’ambito delle azioni di promozione finalizzate alla rivitalizzazione della rete distributiva e all’aumento dell’attrattività dei luoghi.

In occasione del meeting sarà presentato in anteprima il cortometraggio promozionale “Nella Terra del sole”, interverrà il regista e ci saranno molteplici incursioni a sorpresa; inoltre si dibatterà del Duc come distretto dell’attrattività scendendo nella specificità dell’offerta del territorio. Gli ospiti saranno guidati da esperti anche in una degustazione dei prodotti dell’eccellenza enologica e olearia del paese.

Il progetto presenta tra l’altro vari percorsi con l’intento di creare attrattori durevoli che possano caratterizzare maggiormente il territorio costituendo richiamo turistico ed aumentando la gradevolezza dei luoghi: un allestimento luminoso per le strade principali del distretto (via Cavour e Palazzo Baronale) mediante luminarie che richiamano le parole chiave delle più famose canzoni di Albano Carrisi; una mostra fotografica permanente sulla storia e sulla carriera di Albano Carrisi a cura dell’associazione cellinese Kelainos, è in allestimento presso le sale di Palazzo Baronale.

Saranno presenti tutti gli attori del progetto “Cellino Nel Sole”, iniziativa a cura del Duc Terre del Negroamaro, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale. Per la sua realizzazione ci si è avvalsi del supporto tecnico del Cat Confesercenti di Brindisi, nonché della spontanea e calorosa collaborazione di molte realtà territoriali fra attività produttive, commercianti, associazioni, singoli cittadini ed enti.

“Cellino nel sole” pone il suo obiettivo nello sviluppo di un turismo di qualità ad alto valore aggiunto, identitario del territorio, immaginando che il visitatore possa al suo passaggio "contaminarsi" di tutte le eccellenze che il paese è capace di offrire, con un reciproco alimentarsi dei flussi economici territoriali, costituendo occasione di integrazione e coesione sociale, nonché di sviluppo e valorizzazione. Il valore aggiunto di “Cellino nel sole” è anche quello di porre le linee guida di uno start che non può che crescere coinvolgendo sempre più realtà e diventando sempre più identificativo del territorio.

Associato all’iniziativa è previsto anche il contest fotografico “Vetrine nel sole” per votare la vetrina preferita con la finalità di animare e promuovere l’area commerciale del Duc. Per maggiori informazioni inerenti il regolamento del contest si rimanda alla pagina Facebook del Duc (Distretto Urbano del Commercio Cellino San Marco San Donaci).