Cellino, la statua di San Marco torna in chiesa dopo il restauro: tutto pronto per la festa patronale

CELLINO SAN MARCO - Grande festa ieri, domenica 21 aprile, a Cellino San Marco per il rientro in chiesa della statua del Santo Patrono San Marco Evangelista sottoposta a restauro a ottobre scorso. Il 25 aprile prossimo ricorre la festa patronale.

La statua il 19 ottobre scorso era stata portata al laboratorio di restauro di Valentino De Sario nella città di Oria. L'intervento di restauro, seguito dalla dottoressa Luisa Rosato della soprintendenza delle Belle Arti di Lecce è stato preceduto da una serie di indagini diagnostiche finalizzate all'individuazione dell'essenza legnosa utilizzata dallo scultore, dei materiali e pigmenti originali e delle sostanze sovrammesse in precedenti interventi.

I risultati hanno permesso di datare cronologicamente l'opera ( primo quarto del XIX sec.) e di pianificare puntualmente gli interventi necessari al recupero della stessa. Dopo aver individuato le miscele solventi idonee si sono asportati gli strati di ridipinture sino a mettere in luce la cromia originale. Stuccate le lacune si è passati al ritocco pittorico eseguito esclusivamente sulle mancanze con la tecnica del rigatino e a velature. Ha concluso l'intervento una stesura di vernice satinata, riportando la statua all’antico splendore. Dalle indagini è risultato che la statua di San Marco Evangelista è legno di tiglio e che è stata scolpita presso Napoli e appartiene alla scuola del Verzella.

La cittadinanza ha voluto accoglierlo in modo solenne in questa domenica 21 aprile. Il 28 aprile subito dopo la messa serale, il restauratore Valentino De Sario terrà in chiesa una conferenza per spiegare tutto il percorso fatto in questi mesi per riportare l'effigie di San Marco al suo aspetto originario.

Entusiasta Don Luca D’agnano: “Ringrazio tutti coloro che attraverso la loro generosità hanno reso possibile il restauro della bellissima statua lignea del nostro amato patrono. Grazie.” Il sindaco Marco Marra dichiara: “E' stato un grande onore accogliere il nostro Santo Patrono sul sagrato della nostra Chiesa insieme alla cittadinanza, all'amministrazione e al parroco Don Luca. Colgo l'occasione per ringraziarlo, a nome di tutti, per aver ridato splendore all'effige di San Marco".

